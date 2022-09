Oltre 352 mila sterline all’asta per le Defender di “No Time To Die”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Hanno raccolto 352.800 sterline le Defender protagoniste delle spettacolari immagini del film No Time To Die e messe all’asta per beneficenza. La Defender 110, appositamente modificata e diventata famosa per le coinvolgenti evoluzioni fuoristradistiche in “No Time To Die”, è stata immediatamente venduta. Alla fine, è stata battuta per l’impressionante cifra di 189.000 sterline, che saranno devolute alla Croce Rossa Britannica per le sue opere umanitarie. Il lotto aveva il codice VIN (Vehicle Identification Number) 007 ed era una delle dieci Defender utilizzate durante le riprese.

Una Defender 110 V8 Bond Edition, creata dalla divisione SV Bespoke e ispirata alle specifiche delle Defender presenti in “No Time To Die”, è stata venduta per 163.800 sterline. Questi fondi aiuteranno l’organizzazione Tusk ad amplificare l’impatto delle iniziative di conservazione progressiva in tutta l’Africa, proteggendo le specie in via di estinzione, salvaguardando la biodiversità e responsabilizzando le comunità locali.

In tutto il mondo erano disponibili solo 300 Bond Edition, e questo esemplare con specifiche per il Regno Unito ha un esclusivo logo “60 Years of Bond” inciso sui terminali del cruscotto. La vendita per i sessant’anni di James Bond ha compreso 60 lotti in totale. Le Defender erano tra i 25 lotti messi all’asta dal vivo da Christiès e EON Productions.

foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover Italia

(ITALPRESS).