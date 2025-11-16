Oltre 50mila visitatori a Napoli per il Salone nautico Navigare: il diporto tra ottimismo e nuove prospettive

Bilancio positivo – per affluenza e per interesse all’acquisto – per il Salone nautico internazionale “Navigare”, che chiude la sua 39ª edizione superando i 50mila visitatori. Per nove giorni Mergellina è stata il punto di riferimento del diporto, con circa 130 imbarcazioni esposte e un clima di ottimismo diffuso tra gli operatori.

Gli organizzatori parlano di un pubblico molto mirato: “Non esiste categoria produttiva, tra yacht, day cruiser, gozzi e battelli pneumatici, che non abbia registrato visite da parte di persone realmente intenzionate all’acquisto. Numerosi gli appuntamenti fissati poi in cantiere”. Saranno comunque i contratti, ribadiscono, a fotografare lo stato di salute del segmento tra i 6 e i 15 metri, protagonista sulle banchine del Molo Luise.

Un segnale forte arriva anche dal dato sulle presenze: il 30% dei visitatori proviene da fuori regione, con un indotto turistico non trascurabile. “Le condizioni meteomarine sono state favorevoli, soprattutto per le prove in mare – commenta Gennaro Amato, presidente di Afina, società organizzatrice – ma il numero più indicativo è un altro: oltre 11mila persone hanno voluto testare in acqua la barca dei propri sogni. È un dato che racconta lo stato reale del mercato”.

A dare slancio alla rassegna hanno contribuito anche le parole del sindaco Gaetano Manfredi, che all’inaugurazione ha annunciato nuovi ormeggi in città. Una mossa accolta con entusiasmo dagli operatori. “Le dichiarazioni del primo cittadino hanno riacceso fiducia tra armatori e appassionati – sottolinea Afina – che vedono finalmente una possibile soluzione al problema degli ormeggi”.