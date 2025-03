Oltre il cerchio, il divenire dell’opera in Marina Apollonio: conclusa la mostra a Venezia

La mostra temporanea, curata da Marianna Gelussi, inaugurata presso lo spazio riservato del Museo Guggenheim, presenta le opere dell’artista triestina cresciuta a Venezia. Figlia del critico d’arte Umbro Apollonio, cresce in un ambiente di artisti e intellettuali che influenzerà le scelte del suo percorso creativo ed artistico. Sin da piccola, Marina elicita l’interesse per il rigore delle figure geometriche e per la simmetria e linearità matematica delle forme, diventando una delle maggiori esponenti dell’Arte Optical e Cinetica internazionale. La rassegna infatti è la più ampia mai realizzata in Italia in ambito museale e ripercorre la carriera dell’artista dal 1963 ad oggi.

La continua ricerca di spingere la forma geometrica del cerchio oltre la cornice dando vita a nuove dimensioni, si realizza attraverso opere che sollecitano i sensi dello spettatore in un’esperienza unica. Attraverso le immagini proiettate in movimento, il fruitore entra nell’opera coinvolto dall’esperienza di interazione con essa. Partendo dalla ricerca delle forme elementari, l’Apollonio associa l’uso del metallo e del colore dando vita ai Rilievi (1964) simili a camere ottiche caleidoscopiche che, catturando i cambiamenti della luce, interagiscono con il movimento dello spettatore, come i “campi di accadimenti” di Umberto Eco in cui l’esperienza visiva si fa al presente, sempre nuova. Il cerchio, ripetuto più volte e assemblato con rigore, raggiunge la terza dimensione nella scultura. Nei Rilievi Il metallo si unisce spesso al colore rosso ritenuto dall’artista il più brillante.

Nelle Spirali e nelle Strutture, realizzate tra il 1966 e 1972, l’opera regala la sua percezione grazie al movimento attraverso un soggettivo cambio di prospettive. Si assiste, dunque, ad una perenne trasformazione in cui gli spazi si fondono e si riflettono l’un l’altro come in una mimesi ottica di movimenti e tòpoi. Nelle Gradazioni definite dalla stessa artista “unità circolari visivo cromatiche” il colore fa da elemento costitutivo dell’oggetto artistico: gli accostamenti tra diverse tonalità generano nell’osservatore la percezione di cromie nella realtà inesistenti conducendo ad esperienze visive personali ed emotive avvolgendo il fruitore in un’aura cosmico-spaziale. Nei Rilievi e nelle Gradazioni i colori sono spesso concepiti a coppie.

In particolare il Rilievo n. 505 viene commissionato da Peggy Guggenheim, dopo aver visitato la personale di Apollonio alla Galleria Paolo Barozzi a Venezia. A causa della prematura scomparsa di Pegeen Vail, figlia di Peggy, Marina deciderà di utilizzare il colore verde simbolo di speranza e rigenerazione. L’arte cinetica è riuscita ad andare oltre la classica staticità di un dipinto e di forme plastiche fisse, conformandosi in una riflessione “sull’ambiguità delle apparenze” e sulla precarietà delle percezioni visive ove non tutto è come appare e non esiste solo una possibilità di un campo visivo ma tante grazie ad una prospettiva itinerante e ad un certo “dinamismo” che offre l’oggetto artistico, laddove il comune denominatore garantisce un rapporto sempre attivo tra l’opera e lo spettatore.

