Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Jodice nel documentario in anteprima al Maxxi di Roma

Per la prima volta, Mimmo e Francesco Jodice, padre e figlio, si incontrano davanti alle proprie storie in un confronto aperto che esplora il confine tra pensiero artistico e vita quotidiana, universo familiare e dimensione creativa.

Questa esperienza è raccontata nel documentario “Oltre il confine”, scritto e diretto da Matteo Parisini e prodotto da Ladoc e Jump Cut, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e il contributo di Film Commission Regione Campania e Fondazione Modena.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Trentino Film Commission e Sky Arte. Il documentario sarà presentato in anteprima alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, il 16 ottobre alle ore 16.30 al Maxxi, all’interno della sezione Freestyle Arts, dedicata alle opere più innovative e sperimentali.