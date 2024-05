“Oltre il domani”: a Bucarest Forum Economico Confindustria Romania

Bucarest, 14 mag. (askanews) – Dopo la presentazione dell’esclusiva Piattaforma nel Metaverso nell’edizione 2023, Confindustria Romania quest’anno punta il focus su automazione e robotica alimentate dall’Intelligenza artificiale nei processi produttivi, l’utilizzo etico delle tecnologie, la Cybersecurity, l’emergenza cognitiva, la realtà immersiva, la Blockchain e l’importante e non trascurabile impatto energetico della transizione digitale. Nel Forum economico che si svolge oggi a Bucarest, dal titolo “Oltre il Domani, Sfide e Visioni al Confine delle Nuove Tecnologie”, tanti saranno gli elementi di dibattito, sempre con lo sguardo rivolto ancora più avanti al futuro dell’imprenditoria italiana all’estero.

Per l’edizione 2024 sono tante le sorprese in programma: presenze istituzionali, keynote speech di rilievo e un dibattito, vera piattaforma di confronto tra leader aziendali e esperti del settore, con autorevoli relatori, giunti appositamente dall’Italia per accompagnare la platea di imprenditori e invitati nell’esplorazione delle nuove frontiere delle tecnologie emergenti, le loro ricadute e implicazioni nella crescita sostenibile e competitiva dell’industria e della società, con un’attenzione particolare sull’impatto sul business e sulla governance.

Al dibattito, moderato da askanews, prenderanno parte Massimiliano Nicolini, esperto in scienze dell’informazione, membro del Metaverse Standards Forum, che dirige il dipartimento di ricerca e sviluppo sulle intelligenze artificiali e VRO presso Olimaint; Andrea Daniele Signorelli, giornalista che si occupa del rapporto tra nuove tecnologie, politica e società con il suo podcast Crash e collabora con testate come Domani, La Stampa, Wired. Igor Ciminelli, general manager Titan, Founder School of Disruption, esperto con background internazionale nel design e nella gestione dell’innovazione e Marco Casu, ricercatore presso Fondazione Leonardo. A moderare il dibattito la giornalista dell’agenzia di stampa askanews Daniela Mogavero.

Nel corso del Forum non mancheranno le presentazioni dei nuovi progetti di Confindustria Romania nelle tecnologie più avanzate. Eventi nell’evento che, negli anni, hanno sempre caratterizzano gli importanti momenti della rappresentanza confindustriale in Romania.