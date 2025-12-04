Oltre la musica: Napoli rende omaggio a Carlo Missaglia con il Premio e un volume commemorativo

La terza edizione del Premio Carlo Missaglia si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 17,45 nella sede dell’Unione Industriali di Napoli in piazza dei Martiri. L’iniziativa, promossa da Progetto Itaca Napoli e dalla Famiglia Missaglia, celebra la figura di Carlo Missaglia: musicista, musicologo, studioso e narratore della Canzone Napoletana; autore di musica e testi, attore, regista, scrittore, subacqueo di rilievo nazionale e giornalista. Una personalità poliedrica che ha saputo attraversare mondi artistici e culturali diversi, lasciando un segno indelebile nella tradizione musicale e nella storia contemporanea della città.

In occasione della terza edizione del Premio viene pubblicato il volume Carlo Missaglia – Oltre la musica, il giornalismo, che raccoglie alcuni tra i suoi articoli più significativi. Il libro si apre con una nota introduttiva del direttore del quotidiano Roma, Antonio Sasso, che ricorda l’eclettismo e la profondità di Missaglia: “C’è un tempo per suonare e un tempo per raccontare – sottolinea Sasso – e Carlo Missaglia ha saputo fare entrambe le cose, con passione e rigore, con arte e mestiere. Chitarrista raffinato, solista apprezzato in Italia e all’estero, ha attraversato la scena musicale napoletana con discrezione e profondità. Poi, quando le dita si sono allentate sulle corde, ha preso la penna. E da fine anni Novanta, con sorprendente puntualità e una scrittura colta e ironica, ha cominciato a raccontare sul Roma la storia della canzone napoletana, in una rubrica divenuta appuntamento fisso per gli amanti della nostra tradizione musicale”.

La pubblicazione è arricchita dalla prefazione di Maurizio de Giovanni, vincitore del Premio Carlo Missaglia 2023, e dalla postfazione di Romolo Acampora, già Redattore capo del Mattino e docente all’Università Suor Orsola Benincasa. La quarta di copertina riporta la poesia che Depsa, Premio Carlo Missaglia 2024, gli ha dedicato.

Il Premio Carlo Missaglia, istituito per rendere omaggio a personalità di spicco della cultura napoletana che con il proprio operato hanno dato lustro alla città oltre i confini territoriali, per l’edizione 2025 sarà assegnato dal Comitato scientifico e di valutazione composto da Maurizio de Giovanni, Stefano Valanzuolo, Alessandra Bocchino, Gino Aveta, Depsa e Sara Missaglia. Le Sculture-premio, opere originali dello scultore Renzo Bighetti, saranno conferite a Peppe Vessicchio (alla memoria), Michele Campanella e Pasquale Scialò. Vessicchio aveva confermato da mesi la propria partecipazione all’evento, indicando anche le preferenze musicali che accompagneranno la consegna del riconoscimento. Il Comitato scientifico e la famiglia Missaglia hanno scelto unanimemente di confermare la sua candidatura e di attribuirgli il Premio, come segno di profonda stima e affetto per la sua straordinaria carriera e per il costante impegno nella valorizzazione della musica napoletana.

Il premio Carlo Missaglia gode del patrocinio di: Comune di Napoli, Unione Industriali di Napoli, RAI Campania, Associazione Internazionale Guido Dorso, Società Napoletana di Storia Patria, Gruppo Seniores del Banco di Napoli, Miradois Onlus, Congrega dei Turchini di Procida, Lions Club Milano Host, R.Y.C.C. Savoia, Progetto Itaca Napoli, missagliaeassociati.