Oltre la tradizione: “Per chi crede” di Diego Cibelli alla Fondazione Luigi Rovati 

La Fondazione Luigi Rovati a Milano ospita una nuova opera ideata dall’artista Diego Cibelli. Nato a Napoli, formatosi all’Accademia delle Belle arti, si trasferisce a Berlino, dove consegue il diploma alla Weissensee Kunsthochschule. La sua ricerca artistica esplora il rapporto tra territorio e storia umana, tra una geografia identitaria ed un senso di appartenenza connesso alla creazione di nuovi spazi abitativi. In questo modo l’indagine dell’artista mira ad una creazione di un universo retto da relazioni tangibili ed intangibili tra uomo, arte e mondo. Le sue mostre più celebri sono state Gates e L’arte del danzare assieme, tenutesi presso la Real Fabbrica e il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli. Cibelli ha vinto l’edizione 2024 del Prix Carta Bianca del Museo Madre e le sue creazioni sono presenti nelle collezioni di musei internazionali come il MAD Museum of Art and Design di New York, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Seattle Art Museum e la National Gallery of Victoria di Melbourne. L’installazione natalizia ospitata dalla Fondazione Luigi Rovati fino al giorno 11 gennaio 2026 si intitola Per chi crede e rende omaggio alla tradizione del presepe napoletano e alla sua potenza iconografica ed identitaria. Una rappresentazione religiosa ma anche un racconto sulla società e sulla comunità che comprende al suo interno personaggi tipici del folclore partenopeo e della tradizione cristiana che popolano luoghi caratteristici e rappresentativi di un popolo e di un territorio.L’artista reinterpreta il tema in chiave moderna, proponendo una visione più intima e contemporanea. Piccole sfere di porcellana diventano sculture che simboleggiano incontri e frammenti di una identità condivisa, un insieme di plasticismi che evocano le tematiche e l’essenza del periodo del Natale come la condivisione, l’ intimità e la vicinanza, esortando a riscoprire lo spazio comune come luogo di incontro e di vita collettiva. L’artista descrive la sua riflessione affermando: <<Il desiderio di comunità è una forza che unisce, nasce da un vuoto, dalla consapevolezza che nel presente è difficile trovare legami profondi. Si guarda al passato, alle comunità come quella etrusca, in cui il legame sociale era fondamentale per la vita collettiva, ma anche al futuro, dove queste relazioni potrebbero essere di nuovo immaginate, partendo da un grande desiderio condiviso>>. Una riflessione dunque sui legami profondi che riuscivano a svilupparsi nelle comunità e nella vita sociale del passato che conduce il fruitore a meditare sulla difficoltà e sulla precarietà di costruire connessioni reciproche durevoli nel tempo presente, capaci di restituirci la vera essenza del trascorrere il tempo insieme, soprattutto in un periodo dell’anno come quello del Natale che per tradizione riporta alla luce le radici spettrali di tali significati.