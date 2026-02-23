Oltre un secolo di atletica campana nel libro di Rino Manzo: giovedì 26 festa alla Canottieri Napoli

Campioni, atleti, dirigenti e appassionati si ritroveranno giovedì 26 febbraio alle 17.30 al Circolo Canottieri Napoli per la presentazione di “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”. Un appuntamento che si annuncia come una vera festa dell’atletica regionale.

Testimonial dell’incontro sarà la campionessa europea di maratona Maria Guida, mentre ospite speciale sarà la leggenda dell’atletica campana Gilda Jannaccone.

Il volume è firmato da Rino Manzo, già dirigente sportivo e Stella d’oro del Coni, e da Fausto Narducci, già redattore capo della Gazzetta dello Sport e direttore della rivista federale Atletica. La prefazione è del presidente nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei. Il libro è edito da LeVarie.

All’incontro, insieme agli autori, al presidente del Circolo Giancarlo Bracale e all’editore Marco Lobasso, parteciperanno numerosi protagonisti dell’atletica campana di ieri e di oggi: Tonino Andreozzi, Lorenzo Brigante, Teodorico Caporaso, Alfonso Di Guida, Anna Maria Ferraro, Antonio Fogliano, Mario Longo, Marco Mazza, Maria Grazia Orsani, Giovanni Ruggiero, Massimo Santamaria. A coordinare sarà Maurizio Marino, ex atleta e dirigente sportivo.

Sono attesi l’assessore allo sport della Regione Campania Fiorella Zabatta, l’assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli e il presidente della Fidal Campania Bruno Fabozzi.

Interverranno con video saluti, oltre al presidente nazionale della Fidal Stefano Mei e al presidente nazionale dell’Ussi Gianfranco Coppola, il campione mondiale di mezzofondo Genny Di Napoli e la vicecampionessa del mondo di salto in alto Antonietta Di Martino.

I numeri e iprotagonisti

“100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania” è il primo libro interamente dedicato ai racconti, ai protagonisti e ai numeri dell’atletica leggera in regione, dalle origini di fine Ottocento fino al 2025.

Sono 352 pagine con oltre cinquemila atleti citati, una ricostruzione che attraversa grandi eventi, profili e interviste ai campioni e ai dirigenti che hanno segnato l’evoluzione del movimento. Copertina e progetto grafico sono curati dall’ex atleta Marco Persico. Il volume è disponibile nelle librerie della Campania e nei bookstore digitali al prezzo di 18 euro, oltre che direttamente tramite la casa editrice.

Gli Oscar dell’atletica campana

La presentazione sarà accompagnata da un momento speciale: gli Oscar dell’atletica campana organizzati dalla Fidal Campania guidata dal presidente Bruno Fabozzi. Saranno premiati atleti e società distintisi nella stagione 2025 a livello nazionale.

Tra i riconoscimenti annunciati figurano il titolo italiano dell’Enterprise Sport & Service, il secondo posto tricolore dei Caivano Runners, la campionessa italiana dei 10 km su strada Valentina Gemetto, il campione italiano juniores dei 100 metri Daniele Orlando e il primatista mondiale master SM60 Mario Longo.

Un pomeriggio che va oltre la presentazione di un libro: è la fotografia di un movimento che vuole raccontarsi e, soprattutto, celebrare sé stesso.