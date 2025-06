Oltremare, il fine dining con vista mozzafiato che racconta la cucina campana

Oltremare Restaurant, il ristorante gastronomico con vista sulla Costiera Amalfitana dà conferma di sé e della narrazione della Campania contemporanea attraverso la cucina dello chef Alfonso Crisci

Un progetto di ospitalità, cucina e mixology firmato Hotel Club Due Torri di Maiori, dove la tradizione incontra l’alta cucina e il bere miscelato d’autore

Nel cuore della Costiera Amalfitana, tra il cielo e il mare di Maiori, sorge Oltremare, il ristorante gastronomico dell’Hotel Club Due Torri. Un luogo che non si limita a offrire una vista mozzafiato, ma che invita a compiere un vero e proprio viaggio nel gusto, tra suggestioni mediterranee, prodotti identitari e creatività contemporanea. A guidare questa esperienza è lo chef Alfonso Crisci, interprete sensibile e tecnico della Campania dei sapori, delle stagioni e delle radici.

Oltremare è il ristorante gourmet dell’hotel: qui la cucina diventa narrazione. Un racconto fatto di piatti curati, mai scontati, che partono dal territorio – i Monti Lattari, il Vesuvio, il Tirreno – per poi evolversi in forma e pensiero, attraverso tecniche raffinate, materia prima eccellente e una costante tensione tra memoria e sperimentazione. Crisci costruisce un lessico personale e riconoscibile, fondato su accostamenti decisi ma equilibrati, consistenze che sorprendono e cotture precise, in un dialogo continuo tra Campania e contemporaneità.

Oltremare è l’anima gastronomica di un progetto più ampio: quello dell’Hotel Club Due Torri, punto di riferimento dell’ospitalità d’eccellenza in Costiera. A completare l’offerta infatti c’è anche il Bistrot Donna Emilia, con una proposta più immediata e mediterranea, e da quest’anno anche il nuovissimo cocktail bar “Cinquanta con Vista”: un rooftop panoramico che unisce miscelazione d’autore, piscina a sfioro e tramonti spettacolari sul Golfo di Salerno.

Un cuoco visionario con radici profonde

Classe ’77, Alfonso Crisci è originario di San Gennaro Vesuviano, terra fertile di pomodori del Piennolo, nocciole e mele annurche. Appassionato fin da ragazzo, frequenta l’Istituto Alberghiero di Ottaviano, dove inizia la sua formazione sotto la guida dello chef Achille Bonomo.

La sua carriera è costellata di esperienze stellate: da Fulvio Pierangelini al Gambero Rosso a Norbert Niederkofler (St. Hubertus, 3 stelle Michelin), fino a Michel Sarran a Tolosa e Nacho Manzano in Spagna. Viaggi che gli permettono di affinare tecnica e sensibilità.

Nel 2010 apre la Taverna Vesuviana, con 16 coperti, insieme alla moglie e sommelier Carmela Simonetti. Dopo una parentesi ai Castelli Romani come Executive Chef, torna nella sua terra, assumendo nel 2021 la direzione dell’offerta gastronomica dell’Hotel Club Due Torri, dove firma sia Donna Emilia che Oltremare.

“Cinquanta con Vista”: il nuovo cocktail bar dell’estate

La stagione 2025 si apre con una grande novità per l’Hotel Club Due Torri: dal 1° aprile, il rooftop bar dell’ottavo piano diventa “Cinquanta con Vista”, in collaborazione con il team di Cinquanta Spirito Italiano, celebre realtà della miscelazione contemporanea con sede a Pagani.

Un cocktail bar che celebra il rito dell’aperitivo all’italiana, con una drink-list ispirata ai sapori dell’estate mediterranea e realizzata con prodotti selezionati da filiera corta e sostenibile. Una filosofia che si sposa con quella dello chef Crisci, creando un fil rouge tra drink e cucina, tra ricerca, autenticità e territorio.

Negli ultimi anni il team di Cinquanta ha lasciato il segno nei migliori bar del mondo: dal Dante di New York allo Stella Bar di Bangkok, conquistando nel 2024 un posto tra i Top 10 bar team d’Europa per gli Spirited Awards di New Orleans. Un curriculum prestigioso per un progetto che arricchisce ulteriormente l’offerta dell’hotel gestito con passione da Anna e Nadia Citarella.

Il menu degustazione dell’anteprima stampa

Durante l’anteprima stampa, gli ospiti hanno potuto vivere un percorso gastronomico immersivo, pensato per raccontare la filosofia di Oltremare attraverso una sequenza di assaggi che uniscono alta tecnica, radici mediterranee e una sorprendente originalità creativa.

Ecco nel dettaglio i piatti proposti dallo chef Alfonso Crisci, con i relativi abbinamenti:

Amuse-Bouche

Ban ketchup di lamponi e pomodori

Cestino di sablé di alghe con foie gras, caviale Beluga, frutto della passione e pinoli

Sfera di scampo in purezza

Biscotto di puro mais con salsa di avocado e pelle di peperone essiccata

Mozzarella di bufala con paté di alici di Cetara, olio EVO, doppia glassa di mozzarella e polvere di capperi

Sfera di parmigiano in purezza con prosciutto d’anatra (di produzione dello chef), glassata con aceto di lamponi e limone fermentato

Pizza di spaghetti con brodo di prosciutto crudo, biscotto di formaggio, spaghetti glassati con ristretto di manzo, lardo di Colonnata, farcito con ricotta di bufala e salami

Abbinamento: Pietra Fumante, spumante metodo classico – Casa Setaro

Antipasti

Seppia e limone

Caponata di gamberiAbbinamento: Aliseo, blend Biancatenera e Biancazita – Tramonti

Primi piatti

Risotto scampi e gorgonzola

Spaghetto “Pomo-d’olio”

Abbinamento: Bacio delle Tortore, Fiano di Avellino in purezza

Secondi piatti

Cernia con carpaccio di champignon e fagiolini

Agnello miele e cannella

Abbinamento: Furano Rosé, da uve Aglianico – Colle del Corsicano

Predessert

Sorbetto agli agrumi con aria di mandorle

Dessert

Fragole e basilico

Abbinamento: Champagne Aubert et Fils

Una sequenza che ha permesso ai giornalisti di cogliere la profondità del pensiero culinario di Crisci, capace di coniugare memoria e innovazione con gusto, ritmo e coerenza. Un’esperienza che ha anticipato una stagione all’insegna dell’eccellenza sulla terrazza di Oltremare.