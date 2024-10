Omaggi: “Questi fantasmi” al San Ferdinando nel giorno del quarantennale della scomparsa di Eduardo

Il 31 1984 scompariva Eduardo De Filippo, indimenticato maestro del teatro napoletano. Nel quarantennale dell’accadimento, la città gli rende omaggio con una proiezione pubblica e gratuita del film “Questi fantasmi”. L’appuntamento, in programma giovedì 31 ottobre, alle 21, presso il Teatro San Ferdinando, è promosso e organizzato dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, la Fondazione Eduardo De Filippo e il Comune di Napoli, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, che ha curato il restauro della pellicola.

Il film arriva nella storica sala di Piazza Eduardo De Filippo 20 nell’ambito delle iniziative messe in campo nel 2024 dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale presieduto da Luciano Cannito e diretto da Roberto Andò per le celebrazioni degli anniversari dei “70 anni dall’apertura del Teatro San Ferdinando di Eduardo De Filippo” nel 1954 e del “Quarantennale della scomparsa”.

Il Comune di Napoli sostiene l’evento nell’ambito del progetto di promozione della cultura cinematografica “Cohousing Cinema Napoli”, che mira a favorire la produzione di opere dell’audiovisivo in città e lo sviluppo del comparto attraverso attività culturali e di formazione.

Interpretato da Renato Rascel, Maria Frau, Erno Crisa, Franca Valeri, Ugo D’Alessio il film, realizzato nel 1954 e tratto dall’omonima opera teatrale, con sceneggiatura dello stesso Eduardo, Mario Soldati e Giuseppe Marotta, viene presentato nella copia restaurata nel 2024 dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, presso il laboratorio CSC Digital Lab. Per il restauro sono stati utilizzati i negativi scena e colonna originali, integrati nelle parti più rovinate con un lavoro sonoro.

Sulla versione cinematografica della commedia Eduardo scrisse: «Sono particolarmente grato a Marotta per aver inserito nella vicenda un personaggio che nella commedia non c’è: un mago, che vive nelle catacombe di San Gennaro, al quale ricorre spesso, per consigli, Pasquale Lojacono. Esso si è rivelato di grande utilità ed efficacia nello sviluppo narrativo del film. Il tono del racconto è molto semplice e lineare: esso è mantenuto sempre sul piano realistico poiché soltanto nel “di dentro” del protagonista è da trovare certa “irrealtà” fantastica e mai al “di fuori” di esso. Per quanto riguarda l’ambientazione essa è stata tutta fornita da un palazzo settecentesco dove i dipinti alle pareti e i soffitti hanno funzionato perfettamente per creare le allucinate e grottesche visioni di Pasquale Lojacono».