Oman, nuovi eventi organizzati dall’ambasciatore D’Elia

In occasione delle celebrazioni in Oman della nona edizione della settimana della cucina italiana nel mondo, l’ambasciata d’Italia a Mascate ha organizzato presso l’università “Sultan Qaboos” un seminario interattivo in collaborazione con Ice e svolto dall’università Iulm di Milano.

Sul tema “The taste of the mind: where science and cooking meet”, il seminario ha evidenziato la connessione tra le neuroscienze e la percezione del cibo, con dimostrazioni pratiche di come gli impulsi celebrali influenzino le preferenze alimentari. Davanti a un pubblico di studenti e accademici omaniti, rappresentanti della comunità italiana e delle istituzioni e della società civile omanite, l’evento ha valorizzato il legame delle tradizioni culinarie italiane con uno stile di vita sano e sostenibile, in linea con il tema della Settimana della Cucina Italiana scelto per il 2024: “Dieta mediterranea e cucina delle radici: salute e tradizione”.

“Questa celebrazione annuale è un tributo all’eredità gastronomica dell’Italia e una testimonianza del richiamo universale della Dieta Mediterranea quale scelta di vita e simbolo della cultura italiana”, ha sottolineato l’Ambasciatore Pierluigi D’Elia. Il seminario si è svolto alla presenza e con il patrocinio di sua altezza reale. Basma Al Said. Durante la settimana dedicata alla cucina italiana in Oman, alcuni tra i migliori ristoranti di Mascate offriranno menù speciali in linea con il tema di questa nona edizione. Tra gli altri eventi in agenda anche una dimostrazione di cucina dal vivo presso uno dei maggiori centri commerciali della capitale Mascate, tenuta dallo chef Mimmo De Gregorio del Ristorante “Lo Stuzzichino” di Massa Lubrense (Napoli) nel circuito dei “ristoranti del buon ricordo”.