Oman, Webuilt si aggiudica il contratto per due impianti di dissalazione: uno sarà il piu grande del Paese

Doppia aggiudicazione in Oman per il Gruppo Webuild che, tramite la controllata Fisia Italimpianti, ottiene due nuovi contratti per la progettazione, fornitura e costruzione di due impianti di dissalazione del valore complessivo di circa 330 milioni di dollari. Entrambi gli impianti sorgeranno a nord di Muscat, nella costa settentrionale del Paese che si affaccia sul Golfo dell’Oman, e serviranno l’area intorno alla capitale.

Assegnati dal cliente finale Oman Power & Water Procurement (OPWP), Fisia Italimpianti realizzerà gli impianti di dissalazione a osmosi inversa (RO) di Ghubrah 3 IWP, da 300.000 metri cubi di produzione di acqua al giorno, e di Barka 5 IWP, produzione di 100.000 metri cubi al giorno, in joint venture al 50% con GS Inima. I lavori si concluderanno nell’arco di tre anni e, una volta completato, l’impianto di Ghubrah 3 sarà il più grande impianto di dissalazione costruito in Oman.

Gli impianti di Barka 5 e di Ghubrah 3 rafforzano la presenza della società in Oman, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del Paese, affrontando il problema della scarsità di acqua che caratterizza il Paese, anche a causa del clima desertico. L’ingresso in Oman di Fisia Italimpianti è iniziato alla fine del 2017, con l’aggiudicazione del progetto di Salalah, un altro impianto di dissalazione ad osmosi inversa da 113.500 metri cubi al giorno, impianto oggi in via di ultimazione, che fornirà acqua potabile alla città di Salalah, sulla sponda sud-occidentale dell’Oman.

I due nuovi progetti riusciranno ad ampliare il bacino di utenti, oggi già oltre 20 milioni nel mondo, che ad oggi sono serviti dagli impianti di dissalazione o di trattamento delle acque realizzati da Fisia in vari paesi, tra cui anche gli Emirati Arabi, il Qatar, il Kuwait, l’Arabia Saudita, il Bahrain, l’Egitto, la Turchia e alcuni paesi in America del Sud, una delle nuove aree in cui la società sta espandendo la propria attività.

Fisia Italimpianti, nell’ambito del Gruppo Webuild, tra i leader mondiali nel settore acqua, punta a rafforzarsi sempre più a livello internazionale, basando la sua crescita su soluzioni innovative a livello tecnologico con un forte impegno nello sviluppo di progetti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dei paesi in cui opera. Gli impianti di dissalazione e di trattamento idrico realizzati rappresentano una soluzione capace di incrementare la disponibilità idrica, offrendo acqua potabile e di qualità in aree aride e densamente popolate, dove le risorse naturali risultano insufficienti o gravemente inquinate.