Omicidio Diabolik, striscione romanista in ricordo dell’ultras

Roma, 12 ago. (AdnKronos) – di Luca Monaco”Nel cielo biancoazzurro brilla un’altra stella, ciao Fabrizio”. E’ l’omaggio di un gruppo di tifosi romanisti alla memoria di , il leader degli Irriducibili della Lazio ucciso a Roma mercoledì scorso con un colpo di pistola esploso al parco degli Acquedotti.

Diabolik era nato al Quadraro e lo ‘zoccolo duro’ della tifoseria ultrà romanista, che è espressione del quartiere, ha voluto ricordarlo con uno striscione esposto in piazza Mancini nel prepartita di Roma-Real Madrid. Un gesto che è seguito alla scelta di non esporre lo striscione del gruppo, in segno di lutto e rispetto, nel corso della precedente amichevole Atlethic Bilbao-Roma che si era giocata proprio mercoledì scorso.