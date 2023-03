Omicidio Roma, uomo ucciso in agguato a Torpignattara

(Adnkronos) – Un uomo di 51 anni, italiano, è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da vari colpi d’arma da fuoco, di cui alcuni al torace. L’agguato intorno alle 19.30 in una pompa di benzina in via dei Ciceri a Roma, in zona Torpignattara.

La vittima si chiamava Luigi Finizio. L’uomo, che avrebbe precedenti per droga, è stato raggiunto da diversi proiettili esplosi dai sicari, che sarebbero poi fuggiti in moto. Sull’omicidio indaga la squadra mobile, che sta esaminando le telecamere della zona.