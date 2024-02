Omniartecaserta, il Teatro cerca Casa in scena con ‘Dove c’è il mare’ con Antonella Morea

Ispirato al brano di Eduardo de Crescenzo, sabato 17 febbraio alle 19 nel centro delle arti e dello spettacolo Omniartecaserta, “Il Teatro cerca Casa” mette in scena Dove c’è il mare, con Antonella Morea accompagna dal maestro Vittorio Cataldi. Un omaggio al mare di Napoli con canzoni, poesie e leggende, attraverso le parole di Eduardo, Gibran, Hikmet, Viviani, García Lorca, Ketti Martino, Anna Maria Ortese e i brani di Pino Daniele, Gragnaniello, Dalla, Marini, Ruggeri fra gli altri. «Qualche tempo fa mi trovavo a passeggiare a via Caracciolo persa nei miei pensieri, – spiega Morea – e non ho potuto fare a meno di di riflettere su quanto il nostro povero mare sia offeso e mortificato da chi non apprezza la sua bellezza, né le sue risorse, inquinandolo e umiliandolo con plastiche e rifiuti di ogni genere. Ho deciso di omaggiarlo, per l’amore sconfinato che provo e per il rispetto che nutro, nonostante il timore della sua forza impetuosa. È iniziata un’intensa ricerca di brani, storie, che raccontassero il nostro splendido mare ed così nato questo spettacolo». Torna a Casera la rassegna di spettacoli itineranti in appartamento, ideata da Manlio Santanelli giunta alla dodicesima edizione. Torna nel centro “Omniarte”, spazio culturale e multifunzionale, che abbraccia tutto il mondo dell’arte e dello spettacolo dal vivo, anche con l’organizzazione di festival, stage e vernissage con artisti di livello internazionale.