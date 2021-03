Omofobia: Centro studi Livatino, ‘è intolleranza richiesta rimozione Matone come varo testo Zan’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “È espressione di intolleranza marchiare di ‘omofobia’ una persona solo perché ha condiviso una posizione esposta civilmente, allo scopo di escluderla da responsabilità istituzionali. La medesima intolleranza preme per trasformarsi in norme di legge con il varo del cosidetto testo Zan. Vi è perfino qualche leader di partito per il quale è prioritario mandare davanti al giudice, poi in carcere, chi si limita a esprimere una opinione. Ringraziamo le associazioni Lgbt+ per averlo reso così evidente”. Lo afferma il Centro studi Livatino commentando la richiesta di sospensione della nomina di Simonetta Matone a consigliere di fiducia dell’Ateneo la Sapienza perché definita dall’associazionismo Lgbt+ di essere “nota da sempre per le posizioni omofobe”.