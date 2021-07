Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Basterebbe sedersi e trovare la soluzione definitiva. Finora non è stato possibile, ma ci lavoreremo fino all’ultimo istante”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone in una intervista a ‘Libero’. “Le nostre sono modifiche che non snaturano il provvedimento, tutelano da tutte le discriminazioni senza distinzioni e possono trovare un largo consenso in aula, però siamo disponibili a discutere senza aut aut”.