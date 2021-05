Omofobia: Gasparri, ‘da Letta atteggiamento stalinista e prevaricatorio’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La posizione annunciata da Enrico Letta è inaccettabile. Chiede che il disegno di legge Zan sia approvato senza modifiche perché non ci sarebbe tempo. E quindi non si dovrebbe poter discutere al Senato di principi fondamentali come quelli dell’articolo uno sull’identità di genere o su altri aspetti riguardanti i reati di opinione o la scuola. È un atteggiamento stalinista e prevaricatorio questo di Letta. Vorrebbe ammutolire un ramo del Parlamento. Invito tutti a riflettere. Perché poi quando si protesta o si minaccia l’ostruzionismo lo si fa in ragione dell’atteggiamento arrogante del Partito democratico e di alcuni esponenti politici”. Lo afferma il senatore di Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.