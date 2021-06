Omofobia: Gasparri, ‘Quirinale non potrebbe firmare legge Zan’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Sulla cosiddetta proposta Zan è indispensabile un confronto. Gli articoli 1, 4 e 7 vanno rivisti come affermano giuristi laici e cattolici, osservatori di tutti i settori della politica e della cultura, e anche autorevoli esponenti del movimento femminista. In particolare l’articolo 1 con l’autodichiarazione di genere, al di là di qualsiasi evidenza fisica o 2processo di trasformazione in atto, introdurrebbe una rivoluzione antropologica in contrasto con la Costituzione e lo stesso Presidente della Repubblica non potrebbe firmare una legge che contenesse l’articolo 1 così come è scritto”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.