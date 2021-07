Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La mossa di Italia viva per affossare il ddl Zan al Senato è solo l’ennesima giravolta a cui Matteo Renzi ci ha abituati, tanto che ora lui e Salvini sono in piena sintonia. Solo pochi mesi fa infatti, i parlamentari di Iv esultavano per l’approvazione del testo alla Camera, mentre ora giocano di sponda con le destre per meri calcoli politici”. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle membri del Gruppo Pari Opportunità.