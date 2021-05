Omofobia: Miceli (Pd), ‘unico modo per non affossare Ddl Zan è approvarlo subito’

Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Il Cardinale Bassetti, Presidente della Cei, riconosce che il DDL Zan non va affossato, semmai migliorato. L’unico modo per non affossarlo è approvarlo immediatamente, evitando rimbalzi infiniti tra le Camere. Le modifiche si possono fare al primo provvedimento utile successivo”. Lo scrive su Twitter il deputato dem Carmelo Miceli, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia.