Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Ostellari se ne faccia una ragione. Il ddl Zan è già in aula e da martedì comincerà il suo iter. Abbiamo chiesto e ottenuto la calendarizzazione in aula esattamente per evitare che Ostellari continuasse, come sta facendo da 8 mesi a lavorare per affossarlo come peraltro le cronache dimostrano”. Lo dice il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.