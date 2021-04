Omofobia: nulla di fatto su ddl Zan, Ostellari chiede riunione Capigruppo maggioranza (2)

(Adnkronos) – “Prendo atto della spaccatura tra i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza in commissione -sottolinea Ostellari- e segnalo come questa renda impossibile procedere serenamente con i lavori. Per questo chiedo un confronto tra i presidenti dei Gruppi di maggioranza, per decidere su quali provvedimenti ci sia accordo per procedere. Avveniva con il Conte 1 e con il Conte 2. La sede migliore è certamente la Conferenza dei Capigruppo, la mia è una richiesta a tutela della maggioranza di governo nata per contrastare l’emergenza sanitaria”.