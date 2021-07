Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Come andrà a finire sul ddl Zan dipenderà da fino a che punto sinistra e M5S vorranno tirare la corda. Di certo il testo così com’è non ha i numeri in Senato. Chi dovesse continuare a rifiutare il confronto si assumerà la responsabilità di aver affossato una legge che molti aspettano da tempo”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, in un’intervista a Libero.