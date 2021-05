Omofobia: Ronzulli (Fi), ‘presentato ddl contro aggressioni e discriminazioni’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Come avevo annunciato in tv al Maurizio Costanzo Show e promesso durante un confronto con Alessandro Zan, per evitare di discutere ancora per mesi un testo divisivo o di rischiare che da un principio giusto nasca una norma sbagliata, ho presentato un disegno di legge che estende le circostanze aggravanti previste dal codice penale a tutti gli atti discriminatori e violenti per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”. Così Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati.