Omofobia: Scalfarotto, ‘lavorare a un accordo, l’apertura della Lega è una novità’

Roma, 6 lug (Adnkronos) – Nel testo del Ddl Zan “manca del tutto una copertura per le persone trans, ed è veramente un enorme problema, ma per la prima volta la Lega parla di allargare la legge Mancino almeno ai reati fondati sull’orientamento sessuale. È certamente una novità sostanziale che non può essere ignorata. Ora abbiamo dinanzi due strade: o andare in aula incrociando le dita, come ha detto Zan, o lavorare a un accordo per portare a casa la legge”. Lo ha detto Ivan Scalfarotto a RaiNews24.