Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Che fine ha fatto il ddl Zan? Fino a solo un paio di settimane fa ci facevano paginate di giornali, aperture di tg. Adesso è scomparso dai radar, sembra di vivere in un piano parallelo della realtà. Non vorrei dipendesse dal fatto che Fedez è andato in ferie”. Così il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto, di Italia Viva in una conversazione con Il Foglio.