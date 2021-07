Roma, 21 lug (Adnkronos) – “C’è sempre spazio per il confronto. Continuo a pensare che questa sia sempre la soluzione migliore”. Mino Taricco, senatore del Pd, non dà certo per chiusa la partita del Ddl Zan al Senato, nonostante le tensioni tra i gruppi parlamentari e la prospettiva di un rinvio al settembre a un passo.