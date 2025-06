On air lo spot delle Fs che racconta l’emozione di essere italiani

Donnarumma: “vogliamo contribuire allo sviluppo del paese”

Roma, 24 giu. (askanews) – “L’emozione di essere italiani”. Questo è il titolo della nuova campagna istituzionale di Fs, in onda con una pianificazione multicanale su Tv, cinema, digital e social.Alla proiezione in anteprima del nuovo spot, che si è svolta a Roma nella cornice di Piazza di Pietra, sono intervenuti il presidente del Gruppo Fs, Tommaso Tanzilli, l’amministratore delegato e direttore generale, Stefano Antonio Donnarumma e il chief corporate affairs, communication e sustainability officer, Giuseppe Inchingolo.Lo spot vuole raccontare l’impegno del gruppo per la trasformazione infrastrutturale del paese, attraverso gli uomini che lo compongono come spiega Donnarumma: “il messaggio è quello di essere un gruppo che da 120 anni contribuisce allo sviluppo di questo paese. Gli investimenti che abbiamo previsto in questi 5 anni sono di oltre 100 miliardi e contribuiranno fortemente allo sviluppo del traffico dei passeggeri e dei treni e delle merci in Italia, in un’ottica di modernizzazione, di velocità, di confort e di sicurezza. I messaggi sono tutti recepiti, soprattutto vedrete che nello spot c’è la centralità delle persone, che per noi sono, in primis, i nostri passeggeri e quindi gli utenti dei treni, il cliente che dobbiamo servire sempre meglio e poi tutte le persone che lavorano nel contesto ferroviario, quindi i nostri 97mila dipendenti, l’indotto e tutto ciò che comporta”.Alla presentazione hanno preso parte anche il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Presenti anche l’ex campionessa di sci alpino, Deborah Compagnoni e il campione mondiale di para-snowboard, Jacopo Luchini.Firmato da VML Italy, prodotto da Buddy Film e diretto dal regista Tobia Passigato, lo spot vuole restituire il senso identitario della missione del Gruppo Fs: collegare il Paese attraverso infrastrutture solide e il lavoro quotidiano di una comunità che costruisce il futuro. Ad accompagnare le immagini è il brano “Polvere e gloria”, interpretato da Andrea Bocelli, che compare anche in un breve cameo. La voce narrante dello spot è invece quella dell’attore e doppiatore Adriano Giannini.