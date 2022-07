On Waves, la piattaforma sul mare nel porto di Cetara palcoscenico di grandi eventi

Come le onde del mare, che bagnano l’arena su tre lati, come le onde radio, che la musica sprigiona. Inaugurata lo scorso 28 giugno, la piattaforma sul mare On Waves, al porto di Cetara, diventerà il nuovo palcoscenico dei grandi eventi dell’estate, nel cuore della Costiera Amalfitana. Unica nel suo genere, per la posizione strategica in grado di esaltare le bellezze dello skyline alle spalle, riflesse nello specchio d’acqua, l’arena è stata adibita a ospitare un numero di 592 spettatori lungo i suoi 720 metri quadri di lunghezza : un’angolazione perfetta per poter godere delle magnificenze paesaggistiche, mentre si è assorti negli spettacoli proposti ad ampliare l’offerta turistico-culturale del borgo. A partire da subito, saranno cinque le serate dedicate, in cui si alterneranno artisti provenienti dal panorama musicale classico, impegnati nel teatro-canzone e del cantautorato italiano, fino a toccare le note della musica folk e popolare. Sospesi tra mare e terra, nell’area porto, andranno in scena: mercoledì 20 luglio, dalle 21, il concerto di musica classica e contemporanea, a cura dei maestri Piero Gatto (pianoforte), Vincenzo Scannapieco (flauto traverso), Antonio Anastasio (pianoforte) e Anna Corvino (soprano), dando vita a una performance lirica emozionante che toccherà le corde dell’anima. A seguire, il giorno dopo, giovedì 21 luglio, sempre alle 21, il concerto di musica napoletana, con il gruppo musicale folkloristico Posteggiatori Abusivi, composto da musicisti amatoriali che suonano per passione e divertimento. Molto conosciuti e apprezzati per il paese, la band proporrà una serata all’insegna dei più grandi successi della musica partenopea, sposando la tradizione e il folklore all’unicità del genere. Entrambi a ingresso libero. Sarà poi la volta dei primi due imperdibili eventi a cura di Frangenti – Cetara Arts Festival, la rassegna di teatro e musica diretta da Vincenzo Albano, per i concerti in esclusiva regionale di due tra i musicisti e cantautori più rinomati della scena contemporanea italiana, protagonisti della sezione live: si parte alle 22, sabato 23 luglio, con Giorgio Poi, per l’unica data in Campania del suo Tour Estate 2022 e sabato 30 luglio, con Cristina Donà, nel suo Desidera Tour 2022, in un’occasione unica per ascoltare i loro più grandi successi, insieme alle tracce inedite. Ingresso 15 euro. E’ possibile acquistare i biglietti dai portali autorizzati Go2.it e Ticketone.it in prevendita. Ma il programma non si ferma qui. Venerdì 29 luglio, dalle 22, lo spettacolo di teatro-canzone Penna, chitarra e cilindro, dedicato a Giorgio Gaber, Rino Gaetano, Fabrizio De André, a cura di Giacomo Casaula (voce), Davide Trezza (chitarra), Andrea Barone (tastiere), Luca Masi (basso), Vincenzo Gigantino (batteria) e Stefano Torino (chitarra). La penna di De André, la chitarra di Gaber, il cilindro di Gaetano: tre formule diversissime, ma al contempo simili che raccontano le nostre relazioni, il nostro modo di sentire e di essere, la vita. Una magia unica e possibile solo attraverso la musica. Uno straordinario collage di canzoni e di pennellate d’epoca ma attualissime. Una cavalcata negli anni che ci hanno portato qui dove siamo adesso, lasciandoci in dote un profondissimo senso di umanità che scaturisce da melodie diverse, da poesie complementari, da intuizioni originalissime. Ingresso libero. Il ciclo di eventi On Waves, inseriti nella programmazione di Le Notti Azzurre, è promosso da Regione Campania e Camera di Commercio Salerno, in collaborazione con Forum dei Giovani e Amici del Forum di Cetara.