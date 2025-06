Ondata caldo in Europa, a Parigi attesi picchi di 42 gradi

Rischio incendi nel Sud-Est

Parigi, 28 giu. (askanews) – Nuovi picchi di calore sono attesi in alcune zone d’Europa, in particolare in Italia, dove una ventina di grandi città sono in allerta per questo fine settimana, e in Francia, dove c’è un rischio alto di incendi nel sud-est, un’ulteriore dimostrazione del numero crescente e dell’intensificazione dei periodi di temperature anomale a causa del global warming. Queste immagini arrivano dalla capitale Parigi dove sono attesi picchi fino a 42 gradi.