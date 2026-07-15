Ondate di calore in Campania, allarme fino al 17 luglio: temperature fino a 6 gradi sopra la media

Temperature fino a 6 gradi sopra la media e alta umidità. A disposizione degli over 65 e delle persone con disabilità la terrazza della piscina dello stadio Collana al Vomero

Il Centro funzionale della Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore valido dalle ore 20 di oggi, mercoledì 15 luglio, fino alle ore 20 di venerdì 17 luglio.

Per i prossimi giorni sono previste temperature elevate, superiori ai valori medi stagionali di 4-6 gradi, accompagnate da un elevato tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 60-70 per cento in condizioni di scarsa ventilazione.

Terrazza dello stadio Collana aperta agli anziani e alle persone fragili

L’assessora alla Protezione civile della Regione Campania Fiorella Zabatta ha ricordato che, per fronteggiare l’emergenza caldo, è disponibile gratuitamente per le persone over 65 e per le persone con disabilità la terrazza della piscina dello stadio Collana al Vomero, aperta tutti i giorni della settimana su disposizione della Regione.

“L’ondata di calore non va sottovalutata. Abbiamo voluto mettere gratuitamente a disposizione la terrazza della piscina dello stadio Collana per offrire alle persone over 65 e alle persone con disabilità un luogo fresco e accogliente durante questi giorni di temperature particolarmente elevate”, ha spiegato Zabatta.

“È un servizio ulteriore – ha aggiunto l’assessora – che si affianca alle misure di prevenzione già attivate dagli enti competenti”.

L’appello ai Comuni e ai cittadini

La Protezione civile regionale rinnova l’invito ai Comuni a prestare particolare attenzione agli anziani, ai bambini e alle fasce più fragili della popolazione.

“Ai cittadini – ha proseguito Zabatta – raccomandiamo di adottare comportamenti adeguati alle condizioni climatiche attuali: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, limitare le attività all’aperto e gli spostamenti non necessari, mantenere gli ambienti freschi e correttamente arieggiati, idratarsi con regolarità e prestare attenzione anche agli animali domestici”.

“La collaborazione di tutti è fondamentale: seguire le raccomandazioni, prendersi cura delle persone più fragili e adottare comportamenti responsabili significa contribuire concretamente alla tutela della salute della comunità”, ha concluso l’assessora.

Venerdì 16 città con bollino rosso in Italia

L’ondata di calore interessa anche numerosi centri urbani italiani. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, venerdì 17 luglio saranno 16 le città con bollino rosso, il livello che indica il massimo rischio per la salute dell’intera popolazione.

Le città interessate saranno Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Rispetto ai giorni precedenti entra nell’elenco anche Milano.

Sempre venerdì saranno invece quattro le città con bollino arancione, che segnala condizioni di rischio soprattutto per anziani e persone fragili: Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli.