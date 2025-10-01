Onde di Innovazione, il futuro green del settore navale: la prima conferenza ai Campi Flegrei

“Onde di Innovazione” è la prima conferenza che parte dai Campi Flegrei interamente dedicato all’Energy Saving, organizzato da Plc-Marine, – business unit di Dielle srl, azienda leader internazionale per servizi di supporto ai sistemi elettrici e di automazione destinato al settore marittimo.

La convention, patrocinata dalla Regione Campania, Confitarma, Unione Industriali di Napoli, Propeller Club e Federazione del Mare, venerdì 3 ottobre dalle 10,30 alle 16,30 nella location d’eccezione del Castello di Baia, sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei, e patria madre di Dielle.

Concepito come networking, l’evento è dedicato ad armatori, ispettori navali e technical buyers, e avrà tra i relatori automation e technical manager di aziende leader del settore, tra le quali Danfoss, Electro Adda, Finder, Riello Power Solutions, Wago che illustreranno i loro case studies su soluzioni che apportano beneficio in termini di Energy Saving. Qui, per la prima volta, i produttori, partner dell’iniziativa, saranno anche a disposizione degli ospiti per un confronto diretto su soluzioni e necessità specifiche di ogni azienda.

Sottolinea Maria de Lillo, co-ceo di Dielle, di cui Plc-Marine è business unit: “Con ‘Onde di Innovazione’ vogliamo creare un punto di incontro tra tecnologia, sostenibilità e creatività nel settore navale. È fondamentale unire aziend di navigazione, istituzioni, associazioni di categoria e produttori di soluzioni tecnologiche innovative per condividere soluzioni concrete in ambito di efficienza energetica e digitalizzazione, così da rendere il mondo marittimo sempre più competitivo e all’avanguardia”.

Conclude Andrea De Lillo, co-ceo di Dielle srl: “sarà un primo appuntamento ma contiamo di allargare e ripetere questa esperienza anche nei prossimi anni creando un vero e proprio appuntamento immancabile per tutti gli stakeholder del settore. La stessa Regione Campania, insieme a Confitarma, Unione Industriali di Napoli, Propeller Club e Federazione del Mare, hanno riconosciuto il valore strategico dell’evento sia per lo sviluppo del comparto che per la valorizzazione del territorio.”

Programma

10:30: Accoglienza & Welcome Break – Registrazione, consegna Welcome Kit & Coffee Break di benvenuto

11:00: Business Conference – Focus su soluzioni, tecnologie e strategie per la transizione

energetica marittima;

Relatori

– Luca Sisto, Direttore Generale di Confitarma

– Dario Verzaro, Direttore Commerciale di Dielle Srl

– Alberto Poli, Automation Manager di Wago

– Marco Vascon, Sales Application Manager di Finder

– Claudio Zaffardi, Technical Manager di Danfoss

– Gianluca Stanic, Technical Sales Director di Electro Adda

– Salvatore Moria, Direttore Generale di Riello Power Solutions

– Antonio Scamardella, Professore dell’Università di Napoli Parthenope

13:30: Light Lunch & Networking – Buffet all’aperto con aree dedicate ai brand partner

15:00: Esperienze Immersive; Tour guidato del Castello Aragonese e Baia Virtual Experience

16:30: Chiusura Evento