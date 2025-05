“One to One: John & Yoko”: Lennon e Ono in un docufilm tra amore, attivismo e arte

di Alessandra Del Prete

Dal 15 al 21 maggio arriva nelle sale italiane One to One: John & Yoko, evento speciale distribuito da Nexo Studios e diretto dal premio Oscar® Kevin Macdonald. Un documentario che va oltre il mito, restituendo la forza rivoluzionaria di una delle coppie più controverse e visionarie del Novecento: John Lennon e Yoko Ono.

Il film ci conduce all’inizio degli anni ’70, quando John e Yoko lasciano l’Inghilterra per trasferirsi a New York, centro nevralgico della controcultura e del fermento politico. La guerra in Vietnam, il movimento per i diritti civili, le tensioni razziali, l’FBI alle calcagna: tutto è reale e vivo nello sfondo in cui la coppia si muove. Ma One to One non è solo cronaca: è uno sguardo ravvicinato sulla quotidianità, sull’intimità e sull’attivismo condiviso, tra arte e lotta, tra palco e salotto.

Macdonald costruisce un racconto non lineare, fatto di filmati inediti, telefonate registrate, immagini casalinghe e sequenze del leggendario One to One Benefit Concert, rimasterizzato e prodotto per l’occasione da Sean Ono Lennon. Ne emerge un ritratto autentico e toccante, in cui Yoko non è più solo “la compagna di”, ma co-protagonista di un percorso artistico e politico condiviso.

La produttrice Alice Webb sottolinea: «Non conosco nessun altro film che ritragga Yoko in modo tanto fedele. Mostra quanto John prendesse sul serio ciò che per Yoko era importante. Lei ha aiutato John a scoprire chi fosse, dopo i Beatles».

Ed è anche questa la forza del film: restituire profondità a due figure spesso fraintese, mostrando quanto il loro legame – personale e creativo – sia stato motore di una nuova visione del mondo, sospesa tra pacifismo radicale, sperimentazione artistica e utopia politica.

Il film coglie le risonanze tra passato e presente: dalla campagna elettorale del ’72 agli echi inquietanti del 2024, One to One parla anche a noi, oggi. Lo dice chiaramente il produttore Peter Worsley: «Ci sono risonanze politiche attualissime. Alcuni momenti ti gelano. Un messaggio ancora oggi potentissimo».

A rendere ancora più speciale l’esperienza, Nexo Studios annuncia una collaborazione esclusiva con la Fondazione Luigi Rovati di Milano: presentando il biglietto del cinema si accede con tariffa ridotta al museo e alla mostra gratuita Echoes. Origini e rimandi dell’art rock britannico, un viaggio tra immagini e suoni dell’Inghilterra psichedelica e visionaria degli anni ’60 e ’70, con un focus anche su Yoko Ono e il suo Smile (1968), ritratto intimo di John.

Un doppio appuntamento – tra grande schermo e arte contemporanea – che restituisce voce e corpo a un’epoca irripetibile, e a una coppia che ha fatto della musica un atto politico e della vita un’opera d’arte.

Info utili:

Il film è nelle sale italiane dal 15 al 21 maggio. L’elenco aggiornato delle proiezioni è disponibile su nexostudios.it.

Trailer ufficiale:

Media partner: Radio Capital e MYmovies.