“One Hour Nest”, booking istantaneo: arriva l’App per affitti brevissimi

Nasce a Padova un servizio di “booking istantaneo”, un sistema di affitti brevissimi, anche solo di un’ora, di strutture come posto auto, garage e non solo, stanze o appartamenti interi. Alberghi e B&B possono trovare un business collaterale a quelli classici online. Il servizio si chiama “One Hour Nest”, “nido di un’ora” in inglese, gestito tramite un’app su web e mobile nata in seno alla scuola universitaria Ciels, con sede a Padova, Bergamo e Bologna, uno dei sei centri universitari privati fondati e diretti da Simone Borile. L’app è sugli store da febbraio, e da un primo screening su 30mila imprenditori del settore dei B&B il 28% ha manifestato un interesse concreto verso la piattaforma. Nel mercato degli affitti brevi si punta alla dimensione dell’uso anche orario, per chi si trova fuori città per lavoro o per piacere e non ha l’interesse di fare il classico check in dalle 18.00 e il check out entro le 10.00. One Hour Nest non chiede commissioni, né a chi offre spazi o servizi, né ai fruitori. “Vogliamo lasciare il massimo della libertà – afferma Borile – quello che succede tra inserzionista e fruitore è affare loro. E si osserva così che molti scambiano affitti brevi e brevissimi o servizi in maniera reciproca senza passaggio di denaro e si accordano invece in reciproche utilità. Noi offriamo appunto un nido sicuro, con clienti e inserzionisti verificati dal nostro servizio clienti. Tutti maggiorenni, tutti tracciabili, il massimo della velocità, dell’economicità ma anche della sicurezza”.