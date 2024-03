Onetti (Mind the Bridge) “Sostenere imprese nel processo innovazione”

RAVENNA (ITALPRESS) – Eni, attraverso Joule la sua scuola per l’impresa, e Mind the Bridge, con il supporto delle istituzioni locali, hanno avviato la seconda edizione del progetto ORA! – Outpost Ravenna for Energy Transition: una piattaforma di innovazione dalla forte vocazione internazionale, focalizzata su tecnologie legate al mondo della blue e green economy che punta a supportare la transizione delle imprese del territorio grazie a partnership e collaborazioni industriali con startup internazionali. Per Alberto Onetti, Chairman di Mind the Bridge, “in Italia c’è un grande bisogno di sostenere le realtà industriali e manifatturiere, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, nel loro processo di innovazione, non più rinviabile”.

col/mgg/gtr