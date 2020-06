Onorato Armatori, a Guangzhou taglio prima lamiera Moby Fantasy

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – E’ un 2 giugno particolare per la storia della marineria italiana (e mondiale) e per la storia di Moby quello odierno, una Festa della Repubblica che riparte con un record: oggi, nel cantiere cinese di Guangzhou si svolge la cerimonia del taglio della lamiera della prima delle navi commissionate ai cantieri Gsi che saranno le più grandi, le più verdi e le più belle ro-pax del mondo. Ed è anche un modo per le compagnie del Gruppo Onorato per inaugurare finalmente la stagione estiva, con la caduta dei divieti di movimento fra una regione e l’altra e il via libera verso le più belle spiagge servite dai traghetti targati Moby, Tirrenia e Toremar: Sicilia, Tremiti, Elba e Arcipelago Toscano, Corsica, e ovviamente la Sardegna.