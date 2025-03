“Onore al merito”, stasera su Rai 3 puntata dedicata a Marco Zigon, patron di Getra

La puntata di “Onore al merito”, in onda questa sera alle 23,30 su Rai 3, è dedicata a Marco Zigon, che a soli 35 anni si è trovato alla guida di un’azienda di trasformatori che stava muovendo i suoi primi passi sul mercato. Oggi la Getra spa è un’azienda con 76 anni di storia che illumina il mondo. Da quando è nata, ha venduto 250 mila trasformatori, tra cui quelli del Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo. Nominato Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2017, Marco Zigon grazie alla sua lungimiranza e alla specializzazione dell’azienda è riuscito a raggiungere tutti i mercati anche quelli più all’avanguardia stringendo accordi internazionali importanti.

Uomo rigoroso, instancabile e capace di fare rete anche per lo sviluppo di tutto il Mezzogiorno, Zigon è un capitano d’azienda che si concede solo due svaghi: il mare della sua Napoli e la campagna per ricaricare le energie. “Onore al merito”, condotto da Laura Chimenti è un viaggio nella storia economica e sociale dell’Italia, raccontato attraverso le vicende di grandi imprenditori e famiglie industriali che hanno contribuito con la loro attività di impresa alla crescita del Paese. Il programma ripercorre le storie di donne e uomini coraggiosi e innovatori, a cui è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Il programma approfondisce non solo le dinamiche familiari e imprenditoriali, ma anche il ruolo centrale del lavoro come valore etico e sociale, come motore di innovazione, ricchezza e progresso del nostro Paese.