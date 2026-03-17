Onu: 36.000 palestinesi sfollati in Cisgiordania in un anno

“Da Israele espansione illagale degli insedimaneti”
Milano, 17 mar. (askanews) – Le Nazioni Unite esortano Israele a fermare immediatamente la sua drastica espansione degli insediamenti in Cisgiordania, esprimendo preoccupazione per la “pulizia etnica” con oltre 36.000 palestinesi sfollati in un solo anno. “Il trasferimento illegale di persone protette è un crimine di guerra”, avverte Thameen Al-Kheetan, portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, durante una conferenza stampa a Ginevra.