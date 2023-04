Onu, domani side event alla sede di New York delle associazioni Progetto Alfa e Campus Salute

Domani, mercoledì 26 aprile 2023, dalle ore 19:30 alle ore 20:30 le associazioni Progetto Alfa e Campus Salute, accreditate all’Ecosoc (Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite), terranno in diretta zoom dalle Sede ONU di New York il side event ” Giovani resilienti per l’Agenda 2030. Un’esperienza italiana “.

L’evento vedrà la partecipazione di Pasquale Antonio Riccio, presidente dell’associazione Progetto Alfa e Campus Salute, Rossana Arianna, delegata della Campus Salute Onlus al Consiglio Nazionale dei Giovani, Enrico Maria Borrelli, presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile Universale e Laura Massoli in rappresentanza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’evento sarà moderato da Massimo Iaquinangelo, direttore della testata giornalistica online di Istituzioni24.

Il side event potrà essere seguito dal link bit.ly/41Av1y2