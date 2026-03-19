Onu, Mattarella: nata su divieto uso forza, oggi atti di erosione

Salamanca, 19 mar. (askanews) – “In questi ultimi anni assistiamo a progressivi atti di erosione del divieto di muovere guerra nelle contese internazionali”. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio magistralis all’universita di Salamanca ricordando le origini dell’Onu: “Un’Organizzazione che nasceva per sottrarre ai singoli Stati – non importa quanto potenti – le decisioni fondamentali su pace e sicurezza, immaginando così una nuova stagione del diritto internazionale fondata su tre pilastri: il divieto dell’uso della forza; il principio di sovrana eguaglianza degli Stati; la promozione universale dei diritti umani”.