Onu, nasce il gruppo per la protezione dei cavi internet sottomarini

L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Itu), agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ha annunciato la creazione di un gruppo internazionale responsabile della protezione dei cavi di comunicazione sottomarini. La creazione dell’Organo consultivo internazionale per la resilienza dei cavi sottomarini avviene mentre è in corso un’indagine sul taglio di due cavi in fibra ottica nel Mar Baltico, in meno di 24 ore, tra il 17 e il 18 novembre. La Cina, ricorda l’Onu, ha negato qualsiasi coinvolgimento, ma si è detta pronta a collaborare con la Svezia in un’indagine dopo la segnalazione di una nave cinese nella zona in cui si sono verificati i due incidenti. L’organismo internazionale, istituito dall’Itu e dall’International Cable Protection Committee (Icpc), rappresenta “un passo importante nella protezione dell’infrastruttura digitale mondiale” ha affermato Tomas Lamanauskas, vice segretario Generale dell’Itu, ricordando che il mondo digitale dipende dai cavi sottomarini che trasportano circa il 99% del traffico Internet mondiale. Ciò significa che “tutto ciò che facciamo oggi nel mondo digitale dipende dai cavi sottomarini, dalle nostre e-mail e messaggi di testo, alle nostre transazioni finanziarie, alle comunicazioni governative essenziali, ai servizi cloud, ai social media, ai nostri servizi di streaming video e così via”, ha detto Lamanauskas. L’International Cable Protection Committee ha riferito che i cavi sottomarini vengono danneggiati regolarmente: ogni anno, in tutto il mondo, si verificano in media tra 150 e 200 violazioni, che richiedono circa tre riparazioni di cavi a settimana. La riparazione richiede solitamente alcune settimane, ma ciò dipende da vari fattori come il tipo di rottura, la profondità o le condizioni meteorologiche. “Questa infrastruttura critica è vulnerabile alle interruzioni dovute ad attività umane accidentali, ai rischi naturali e all’invecchiamento delle infrastrutture”, ha spiegato Lamanauskas, riferendo che circa l’80% delle interruzioni dei cavi sono dovute ad attività umane accidentali o a pericoli naturali. Dunque il nuovo organismo vuole migliorare la resilienza dei cavi ed è responsabile di garantire il rapido dispiegamento e riparazione dei cavi sottomarini. L’organismo che si compone di 40 membri tra ministri, capi delle autorità di regolamentazione, dirigenti del settore ed esperti di alto livello provenienti da tutto il mondo si riunirà almeno due volte l’anno. Il primo incontro virtuale è previsto per il mese prossimo, mentre il primo incontro fisico dovrebbe svolgersi durante il Summit sulla resilienza dei cavi sottomarini, previsto per la fine di febbraio 2025 ad Abuja, in Nigeria.