Onu: preoccupati per nuovi raid russi a infrastrutture energetiche

“Il paese devastato si prepara ad affrontare l’inverno”

Milano, 15 nov. (askanews) – L’Onu ha avvertito: nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina potrebbero avere un effetto disastroso mentre il paese devastato dalla guerra si prepara ad affrontare l’inverno. Se i russi “prendessero di nuovo di mira il settore energetico, potrebbe essere un punto di svolta”, ha affermato Matthias Schmale, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Ucraina.”Ci sono molte preoccupazioni che le forze militari della Federazione Russa possano colpire di nuovo il settore energetico – ha detto – Quindi è stata fatta molta ricostruzione, ma non abbastanza. E la vera preoccupazione è che se dovessero colpire di nuovo il settore energetico, questo potrebbe essere un punto di svolta. Anche un punto di svolta per ulteriori movimenti di massa, sia all’interno che all’esterno del paese. Quindi non si tratta solo di soluzioni tecniche, si tratta di esortare la comunità internazionale a fare la sua parte per fermare questa guerra”