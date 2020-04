Opel Astra campionessa di sicurezza

Opel Astra si rinnova con tantissime novità, a partire dai nuovi motori, fino al miglioramento aerodinamico, passando per numerose nuove tecnologie. Tra le varie tecnologie di ultima generazione, arrivano anche nuovi sistemi di assistenza alla guida, come la telecamera anteriore e posteriore, più piccola ma più potente, in grado di rilevare oltre ai veicoli anche i pedoni, per un importante vantaggio in termini di sicurezza. L’ampia offerta di tecnologie e sistemi di sicurezza alla guida comprende anche funzioni come il Cruise Control Adattivo, coadiuvato dal radar presente sopra lo splitter frontale, l’indicatore della distanza di sicurezza, l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei cartelli stradali e il sistema di mantenimento della corsia di marcia. Presente su nuova Opel Astra anche l’assistente al parcheggio automatico, che semplifica la ricerca del parcheggio e aziona lo sterzo della vettura al posto del guidatore.

Aumenta inoltre il comfort di guidatore e passeggero anteriore con i sedili ergonomici certificati dall’associazione di esperti di postura AGR, arricchiti dalla funzione ventilazione e massaggio.

(ITALPRESS).

