Opel Astra Electric, comfort e dinamicità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Opel Astra Electric è a zero emissioni e offre il massimo piacere di guida anche in viaggi a lungo raggio. Secondo la procedura di test WLTP, guidando in maniera tranquilla e rilassata si possono percorrere 418 chilometri senza soste per la ricarica. Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e ben 270 Newton metri di coppia massima. Il basso peso a vuoto di 1.679 chilogrammi rende la vettura ancora più dinamica. Il sistema di frenata rigenerativa garantisce il recupero dell’energia durante la guida. Per rifornire Opel Astra elettrica a batteria, inoltre, è sufficiente un breve “pit stop” presso una colonnina di ricarica. Opel Astra Electric può essere caricata dell’80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di rifornimento rapido da 100 kW a corrente continua. In base alle preferenze di guida, si può scegliere tra tre modalità: Eco, Normal e Sport. La rigidità torsionale della scocca e l’attenuazione del rumore assicurano a guidatore e passeggeri di Opel Astra Electric il massimo livello di comfort.

Ad esempio, i finestrini laminati (dotazione di serie) filtrano efficacemente i rumori ambientali nell’abitacolo. Il sedile ergonomico lato guidatore Active Sport assicura il massimo livello di comfort tipico di casa Opel. I numerosi sistemi di assistenza alla guida in dotazione di serie includono: allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, sistema di mantenimento della corsia di marcia, sistema di rilevamento stanchezza, cruise control adattivo con funzione stop and go, sistema park pilot di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e la videocamera Intelli-Vision con visuale a 360 gradi. Il sistema Intelli-Drive 2.0, disponibile come optional, entra a far parte dell’offerta. Questa soluzione integra numerosi assistenti elettronici e li combina per la prima volta con il cambio corsia semiautomatico e l’adattamento intelligente della velocità. Il cockpit Pure Panel, completamente digitale, trasporta il guidatore nella modernità.

Con la piattaforma integrata Snapdragon Automotive Cockpit di Qualcomm Technologies, i sistemi di infotainment di Opel Astra Electric acquisiscono funzioni grafiche e multimediali migliorate. L’intuitiva interfaccia uomo-macchina con i due grandi display widescreen da 10 pollici visualizza tutte le funzioni principali, come livello di carica della batteria e autonomia. Le impostazioni avanzate, ad esempio quelle del climatizzatore, possono essere facilmente regolate premendo un tasto. Con il grande Head-Up Display E-HUD e il sistema di riconoscimento della voce naturale, chi guida può tenere gli occhi fissi sulla strada e sul traffico. Opel Astra Electric comunica una sensazione di guida diretta e dinamica fin dal primo sguardo. Il nuovo modello elettrico è dotato di cerchi di serie da 18 pollici in lega leggera a cinque razze in nero lucido, che sottolineano il design bold and pure della gamma Opel. La verniciatura bicolore con tetto e specchietti retrovisori esterni in nero carbonio rendono inconfondibile il design della nuova Opel Astra Electric.

