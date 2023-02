Opel Astra Plug-in Hybrid, meno emissioni e maggiori prestazioni

ROMA (ITALPRESS) – Viaggiare in modo sostenibile, con basso impatto ambientale e anche a zero emissioni. Con Opel Astra Plug-in Hybrid la propulsione fa un balzo in avanti. Con soli 24 g/km di emissioni di CO2, la natura ibrida plug-in di Opel Astra si rivela grazie alla modalità “Electric”, con cui percorrere a zero emissioni fino a 58 km. Il recupero dell’energia, grazie alla modalità ‘Brakè che applica un’azione pari all’effetto del freno motore in rilascio, permette di massimizzare l’energia recuperata in decelerazione. Nuova efficienza anche dalla pre-climatizzazione, che permette di ottenere la temperatura preferita nell’abitacolo, ancora prima di salire a bordo e senza consumare energia della batteria. Quando invece si sceglie la guida più dinamica, la modalità “Sport” combina la potenza dei due motori per un’esaltante esperienza di guida, con 180 CV di potenza e la coppia che trae beneficio dalla repentina reattività del motore elettrico, come dimostrano i 7,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h. La velocità massima di 225 km/h (135 in Electric) ne sottolinea il carattere dinamico, assecondato dal cambio automatico AT8 e tutta la fluidità degli 8 rapporti.

E’ sfruttabile anche in modalità sequenziale, usando direttamente le palette al volante. Si può Impostare la modalità “Sport” per lasciare Panicale, lungo una strada che corre attraverso i boschi, per arrivare al piccolo borgo medievale di Paciano, un altro gioiello incastonato tra le colline adagiato alle pendici del Monte Petrarvella. Il suo centro storico mantiene intatta la sua struttura urbana di origine antica, la via principale parte da Porta Perugina e termina a Porta Fiorentina.

La nuova Opel Astra attira gli sguardi, grazie alle linee slanciate e introduce tecnologie inedite per questa categoria di vetture, proponendosi al vertice per efficienza, connettività e sicurezza. Innovativa anche nell’abitacolo la nuova Opel Astra propone una plancia avvolgente e completamente digitale, mentre il comfort è assicurato dai sedili certificati AGR, ente indipendente di medici posturali tedeschi che ne certifica l’ergonomia, che consentono al guidatore e passeggero anteriore di adottare la posizione di seduta corretta ed evitare i fastidiosi dolori di schiena dopo i lunghi viaggi.

Con Opel Astra la guida è fluida ed estremamente piacevole grazie al cambio automatico a 8 rapporti. Nella modalità ibrida, grazie all’ausilio del motore elettrico, i consumi sono decisamente contenuti, basta ricaricare la batteria quando esaurisce l’energia, per sfruttare al meglio la trazione elettrica a zero consumi di carburante e zero emissioni di CO2. La nuova Opel Astra porta nella classe delle compatte innovazioni che erano precedentemente presenti solo su veicoli più costosi. Per esempio, su Opel Astra debutta l’ultima evoluzione dei fari attivi Intelli-Lux Led Pixel – fondamentalmente gli occhi espressivi dell’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio. Questo sistema di illuminazione con 168 elementi Led si pone all’avanguardia dei segmenti delle compatte e delle medie.

Chi guida è supportato da numerosi sistemi di assistenza all’avanguardia, dallo head up display al sistema di assistenza Intelli-Drive 1.0, e dalla telecamera Intelli-Vision con visione a 360 gradi. Tutti questi sistemi possono essere tenuti sotto controllo e comandati in modo intuitivo dal nuovo posto guida con il Pure Panel Opel completamente digitale. Si tratta di funzioni di sicurezza d’avanguardia, che rendono la guida ancora più rilassata e sicura.

