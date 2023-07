Opel consegna cinque Vivaro-e Hydrogen a Ewe Netz

ROMA (ITALPRESS) – Fornire energia sostenibile è uno degli obiettivi chiave di Ewe, fornitore di servizi energetici e di comunicazione della Germania settentrionale. Per questo motivo, cinque Opel Vivaro-e Hydrogen sono ora in servizio presso EWE Netz. Jean-Michel Billig, Chief Technology Officer per lo sviluppo di veicoli a celle a combustibile a idrogeno presso Stellantis, ha consegnato i furgoni Opel presso il sito di stoccaggio del gas Ewe a Huntorf vicino a Oldenburg.

“Siamo il primo produttore di automobili con un van a idrogeno sul mercato europeo. L’Opel Vivaro-e Hydrogen combina i vantaggi delle zero emissioni con una lunga autonomia e brevi tempi di rifornimento: perfetto per le flotte aziendali. Con l’acquisizione di Opel Vivaro-e Hydrogen, Ewe dimostra quanto sia importante che mobilità e transizione energetica vadano di pari passo. Ewe fornisce ai suoi clienti elettricità sostenibile e usa i giusti veicoli quotidiani per il servizio. Questo è l’unico modo in cui lo sviluppo verso un’economia senza emissioni di CO2 può funzionare”, ha affermato Billig.

L’Opel Vivaro-e Hydrogen, con la sua combinazione di propulsione a celle a combustibile a idrogeno e batteria plug-in, può percorrere fino a 400 chilometri con un pieno di carburante. La cella a combustibile da 45 kW fornisce potenza sufficiente per viaggi più lunghi in autostrada. La batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh sotto i sedili anteriori fornisce supporto durante l’avviamento o l’accelerazione. Inoltre offre il grande vantaggio di un sistema ibrido: l’energia di frenata può essere recuperata e immessa nella batteria sotto forma di elettricità tramite il motore elettrico/generatore.

