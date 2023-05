Opel Grandland GSe, potenza e sostenibilità

TORINO (ITALPRESS) – Tra le nuove versioni sportive di Opel spicca la Grandland GSe, la vettura più potente della gamma del costruttore tedesco. L’acronimo significa “Grand Sport electric” ed è dedicato a modelli dinamici ed elettrificati di alta gamma, dove la potenza incontra la sostenibilità grazie ai motori ibridi plug-in, con un potente motore termico coadiuvato dai motori elettrici e da una batteria di elevata capacità, che permette anche di guidare in puro elettrico negli spostamenti quotidiani.

Opel Grandland GSe è uno sport utility vehicle che si inserisce nel segmento dei C-SUV in grado di combinare guida sportiva, flessibilità e l’inconfondibile eleganza della serie GSe. La vettura annovera inoltre i più moderni sistemi di assistenza alla guida garantendo divertimento, anche a zero emissioni, e tanta sicurezza di marcia. Il design della carrozzeria “bold and pure” con il Vizor di Opel, nuovo volto del brand, viene ulteriormente evidenziato dagli stilemi tipici del marchio GSe come i cerchi in lega da 19 pollici “Monza” e dal diffusore posteriore.

Il motore a benzina 1.6 turbo è affiancato da due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 300 CV e una straordinaria coppia di 520 Nm che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi. La motorizzazione plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un veicolo a trazione integrale elettrica che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo al vertice del segmento. Con la batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh, il suv può percorrere fino a 63 chilometri a zero emissioni locali. La guida è confortevole e sportiva quando serve grazie alle speciali sospensioni Koni a smorzamento selettivo e allo sterzo reimpostato per una maggiore precisione. All’interno dell’abitacolo la connettività è ai massimi livelli grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch da 10 pollici e driver information display digitale da 12 pollici. Opel Grandland, in versione GSe, è quattro vetture in una: è una sportiva da 300 CV, è una elettrica con circa 60 km di autonomia, è una 4×4 per le gite in territori inesplorati, è una stradista spaziosa, comoda e sicura.

foto: ufficio stampa Stellantis

