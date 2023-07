Opel partner delle Brussels Urban Sessions

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel si è dimostrata il partner perfetto per le Brussels Urban Sessions, il più grande festival sportivo urbano del Belgio, che si è svolto dal 6 al 9 luglio. Per quattro giorni, l’occasione ha trasformato Bruxelles nella capitale mondiale degli sport urbani. Opel ha svolto un ruolo di primo piano nell’evento, che ha accolto oltre 31.000 visitatori e quasi 300 atleti. Il marchio tedesco è stato integrato non solo nell’allestimento della UCI BMX Freestyle World Cup e in una battaglia di skateboard per grandi e piccini, ma anche in una breaking battle – completa di musica Opel Mokka Electric – e in uno stunt show con motociclisti e atleti incentrato sulla Opel Astra. L’attrazione principale tra i modelli esposti, tuttavia, era la Opel Rocks e-XTREME. Il concept si basa sulla fantastica Opel Rocks Electric, il quadriciclo che offre divertimento di guida a emissioni zero a livello locale per due persone a partire dai 151 anni. La Opel Rocks e-XTREME è la vincitrice del #OpelDesignHack, una sfida che ha permesso alla comunità Opel di partecipare al design di una concept car. Opel ha preso alla lettera la promessa legata alla sfida – “Tu la progetti, noi la costruiamo” – e ha trasformato l’idea in realtà.

Durante questa seconda edizione delle Brussels Urban Sessions, l’evento ha ospitato la UCI BMX Freestyle World Cup, introdotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’atmosfera e l’energia dell’occasione hanno assicurato un’esperienza indimenticabile per i numerosi spettatori e atleti.

