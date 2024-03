Opel presenta Corsa con trazione ibrida a 48 volt

ROMA (ITALPRESS) – Opel sta ampliando la gamma di propulsori per la Corsa, che è ora disponibile per la prima volta in versione ibrida con tecnologia a 48 volt. La nuova Opel Corsa Hybrid è dotata di un’ampia dotazione con prezzi a partire da 23.900 euro (prezzo chiavi in mano in Italia esculsa IPT). Il sistema è dotato di una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida e di nuovi motori turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri da 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV, sviluppati appositamente per l’applicazione ibrida. I motori sono abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce e a un motore elettrico da 21 kW/28 CV. La tecnologia ibrida offre un’ampia gamma di vantaggi, soprattutto per i “neofiti dell’elettrificazione” che di solito viaggiano in ambienti urbani: rispetto alla motorizzazione puramente termica, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono ridotti di circa il 18% e i clienti di Opel Corsa Hybrid possono guidare localmente a basse velocità in città senza emissioni e godere di un elevato livello di comfort di guida grazie alla fluidità ottimale del sistema. Grazie al design compatto del sistema ibrido, non si perde spazio nell’abitacolo e i conducenti non devono ricaricare la loro Opel Corsa Hybrid da una fonte esterna come una presa o una stazione di ricarica. Il sistema ibrido offre vantaggi soprattutto nel traffico cittadino. Il motore elettrico assiste il motore benzina soprattutto in fase di accelerazione, ad esempio quando si parte da fermo. Contribuisce anche alla coppia, soprattutto ai bassi regimi del motore, a vantaggio della dinamica di guida e della riduzione delle emissioni di CO2. A basse velocità, il motore elettrico consente anche la guida completamente elettrica fino a un chilometro o fino al 50% del tempo di guida in città (grazie al recupero), ad esempio durante le manovre. Durante la decelerazione, il motore a benzina si arresta e il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria a 48V del sistema ibrido. Il sistema compatto e poco ingombrante è coordinato in modo ottimale per garantire sempre le migliori prestazioni con il minor consumo energetico. A seconda delle proprie preferenze di guida, i conducenti di Opel Corsa Hybrid possono anche scegliere tra le tre modalità Eco, Normal e Sport.

Nell’abitacolo di Opel Corsa Hybrid, gli occupanti possono usufruire del display informativo per il conducente completamente digitale opzionale (di serie su Corsa GS). C’è anche un indicatore di potenza (suddiviso in Power, Eco e Charge) e un display che fornisce informazioni sul flusso di energia tra batteria, motore a benzina e ruote, nonchè sullo stato di carica della batteria. Ogni nuova Opel Corsa Hybrid è dotata di serie di numerose tecnologie e sistemi di assistenza, come il Forward Collision Alert con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni, l’Adaptive Cruise Control, l’Active Lane Positioning, l’Extended Traffic Sign Recognition e il Drowsiness Detection. Ci sono anche altri sistemi di assistenza elettronici opzionali che rendono la guida e le manovre più rilassate. Un punto di forza è il sistema di illuminazione a matrice Intelli-Lux Led Matrix antiabbagliamento, che ora dispone di 14 elementi Led e rende la guida al buio ancora più sicura.

